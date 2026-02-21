El extraño motivo por el que algunos ponen sal en la lengua de suegra

Cada vez más personas combinan prácticas ancestrales para atraer equilibrio y armonía. Una de las tendencias que ha despertado curiosidad en 2026 es el uso de la sal sobre la planta conocida como lengua de suegra: una especie popular no solo por su resistencia, sino también por su carga simbólica.

¿Existen ‘reglas’ en las relaciones abiertas? La sexóloga Mónica Zarazúa explica pros, contras y más

Lejos de tratarse de un simple truco casero, esta práctica tiene raíces en el Feng Shui y en distintas creencias energéticas que sostienen que tanto la Sansevieria (nombre científico de la planta) como la sal poseen propiedades capaces de influir en el ambiente. La combinación de ambos elementos ha ganado terreno entre quienes buscan limpiar y proteger los espacios.

¿Por qué poner sal en la lengua de suegra?

La sal es uno de los elementos más utilizados en los rituales de limpieza energética. Desde la antigüedad, se le atribuye la capacidad de absorber energías negativas y purificar ambientes. En el contexto del Feng Shui, se emplea para equilibrar espacios cargados o con estancamiento energético.

Al combinar sal con la lengua de suegra se busca potenciar el efecto protector de la planta. Según la experta en armonización de espacios Marie Diamond, el ingrediente actúa como un imán de energías densas, mientras que las plantas ayudan a transformar y renovar esa energía.

Esta sinergia explicaría por qué algunas personas colocan pequeñas cantidades de sal en la tierra de la maceta o en recipientes cercanos. Sin embargo, especialistas en jardinería advierten que el exceso de sal puede dañar las raíces de la planta. Por ello, recomiendan no aplicarla directamente sobre el sustrato, sino utilizarla en pequeños recipientes alrededor de la maceta.

¿Qué significa la lengua de suegra en el Feng Shui?

La lengua de suegra es considerada una planta de fuerte energía protectora. Sus hojas alargadas y puntiagudas son interpretadas como una barrera natural contra las energías negativas, actuando como un escudo que bloquea influencias no deseadas en el hogar.

La consultora de Feng Shui Patricia Lohan explica que las plantas con formas verticales y firmes, como la Sansevieria, ayudan a cortar energías densas y promover un flujo más limpio en los espacios. Por esta razón, suele recomendarse ubicarla en entradas, pasillos o cerca de puertas y ventanas.

Además, esta planta también está asociada con la resiliencia y la fortaleza, ya que puede sobrevivir en condiciones adversas. Este simbolismo refuerza su uso como elemento de protección y estabilidad dentro del hogar, especialmente en momentos de cambio o estrés.