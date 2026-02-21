Horóscopo de hoy sábado 21 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 21 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 21 de febrero de 2026

Hoy, sábado 21 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a bajar el ritmo y prestar atención a tu cuerpo y a tus necesidades básicas para recuperar equilibrio. La influencia de la Luna en Tauro te invita a estabilizar tus vínculos y organizar mejor tus recursos.

Tauro : el día te favorece con una energía de mayor seguridad interna que te permite tomar decisiones más firmes en lo personal y lo material. La Luna en Tauro potencia tu magnetismo y te ayuda a consolidar acuerdos importantes.

Géminis : la energía disponible te lleva a reflexionar antes de actuar, evitando dispersión y enfocándote en lo verdaderamente importante. Elegir con calma te dará mejores resultados.

Cáncer : la jornada propone encuentros que pueden brindarte contención y nuevas perspectivas si te abres al intercambio. En temas prácticos, será un buen momento para ordenar prioridades.

Leo : el día te enfrenta a responsabilidades que requieren compromiso y una actitud más enfocada para avanzar. En tus proyectos, sostener la constancia será clave para ver resultados.

Virgo : la energía favorece la organización y te permite encontrar soluciones prácticas a situaciones que venían generando tensión. La influencia de la Luna en Tauro aporta estabilidad y claridad para tomar decisiones más seguras.

Libra : la jornada te invita a revisar acuerdos y a buscar mayor equilibrio en tus relaciones cercanas. Pequeños cambios pueden mejorar tu sensación de armonía.

Escorpio : el día intensifica tus emociones y te lleva a profundizar en lo que realmente deseas sostener a largo plazo. La Luna en Tauro marca un eje en tus vínculos, impulsándote a encontrar mayor estabilidad.

Sagitario : la energía te motiva a moverte y a buscar nuevas experiencias que amplíen tu mirada. Mantener cierto orden te ayudará a no perder el rumbo.

Capricornio : la jornada te permite avanzar con paso firme en asuntos que requieren compromiso y visión a largo plazo. La influencia de la Luna en Tauro refuerza tu capacidad de construir seguridad en distintos ámbitos.

Acuario : el día trae cierta necesidad de bajar a tierra ideas y proyectos para hacerlos más concretos. Escuchar al otro será fundamental para sostener la armonía.

: el día trae cierta necesidad de bajar a tierra ideas y proyectos para hacerlos más concretos. Escuchar al otro será fundamental para sostener la armonía. Piscis: la energía te conecta con tu mundo interno y te invita a priorizar espacios de calma y descanso. Actúa con sensibilidad pero también con límites claros para encontrar mayor estabilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: