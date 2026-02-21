Los 5 mejores cortes para personas con piel apiñonada

Los cortes de pelo son vitales para pensar en mostrar ciertos rasgos de personalidad, luciendo increíble. Por ello, quienes tienen la siempre comentada piel apiñonada, podrían beneficiarse de los siguientes estilos. Se recuerda que estas son sugerencias y siempre se podrán elegir unos sobre otros o inclusive darle tu propia esencia. Pero si no sabes de dónde partir, este es tu artículo.

¿Por qué estos son los mejores tipos de pelo para piel apiñonada?

En ocasiones es difícil encontrar un punto de partida para elegir un corte sobre otro, un color sobre otro o simplemente para vivir un cambio después de mucho tiempo. Por ello estos consejos sirven, entendiendo que el objetivo es resaltar los subtonos cálidos o dorados con cortes que enmarquen las facciones y den frescura.

Midi en Capas Naturales (Curve Cut)

Este es un estilo de longitud media, donde se propone que el cabello llegue a la clavícula con capas invisibles o suaves. Lo que se intenta es que exista fluidez y por lo tanto se evite que el propio pelo se vea pesado. Este corte realza la calidez natural del pelo y queda con tonos como el caramel flan en cuanto al color del tinte.

Bixie (Híbrido Bob-Pixie)

Para quienes buscan un cambio radical a corto, esta es la opción ideal. El híbrido permite que la piel apiñonada destaque por tener el rostro despejado por completo. Con esto el tono de piel se convierte en el protagonista de la imagen que se refleja.

Butterfly Cut (Corte Mariposa)

Aquí la propuesta va con la búsqueda de volumen sin perder el largo del cabello. Las capas cortas enmarcan el rostro y suavizan las facciones. La piel apiñonada destaca por el brillo instantáneo que se le da a este tono.

Italian Bob

A diferencia del bob clásico, esta opción cuenta con peso, sofisticación y puntas ligeramente desfiladas. Así se exponen el cuello y los hombros, dejando una excelente oportunidad para los incómodos tiempos de altas temperaturas.

Soft Shaggy (Shaggy Chic)

Esta versión más suave y moderna del Shaggy tradicional resalta la textura natural del cabello. Ante eso, permite que la luz juegue con los matices de la piel apiñonada, esperando que se concrete algo audaz y dinámico para el calor.