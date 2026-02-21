Estas son las señales cuando tu cuerpo se deshidrata; ten cuidado

No es novedad para nadie que el calor ya llegó a instalarse por unos meses y las condiciones que esto genera puede ser un serio problema para las personas que están expuestas al sol. Por ello, es importante que se conozcan las señales que da el cuerpo cuando se deshidrata. Siempre se aconseja tomar agua durante todo el día, pero hay que estar atentos a estas marcas.

¿Cómo sé cuando mi cuerpo se deshidrata?

Uno de los problemas a los que se enfrenta el cuerpo humano es a la deshidratación. Generalmente las personas reaccionan cuando sienten sed o ya que existen otros síntomas que indican un desgaste y deterioro en el sentido de un cuerpo deshidratado. Por ello este artículo quiere ilustrar los momentos a los que no se debe llegar por no tomar líquidos durante el día.

Primer nivel - Aunque no siempre se muestran en un modo de escalerita (uno tras otro), los primeros síntomas podrían ser la sed, que puede estar acompañada de boca seca y una sensación pegajosa en los labios. Y otro aspecto que no se conoce tanto, es que la orina sale en menor cantidad de lo que ocurre normalmente y también se observa en un tono más oscuro.

¿Por qué el cuerpo se deshidrata?

Dadas las altas temperaturas o la actividad física diversa, el cuerpo suda y por ello se entra en un espacio de regulación de temperatura corporal. Sin embargo, la pérdida de electrolitos y la propia agua son las que generan los problemas, totalmente lo contrario a lo que debería ocurrir para un correcto funcionamiento del humano.

En ese sentido, mantener una correcta hidratación ayuda a la digestión. la circulación sanguínea, el transporte de nutrientes y la ya mencionada regulación de la temperatura corporal.