Él es Jon Rahm, el golfista número uno del mundo que estará en el México Open.

El golf mexicano se encuentra de manteles largos, luego de que Jon Rahm confirmara su participación en el México Open at Vidanta, uno de los torneos más importantes de este deporte en México, que se llevará a cabo del 28 de abril al 1 de mayo.

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La sede del torneo será en el campo de golf Vidanta que se encuentra en Vallarta. La justa forma parte del Tour Oficial de la PGA y participarán 132 golfistas profesionales, quienes buscarán ganar una bolsa de 7.3 millones de dólares y 500 puntos FedExCup, además de una invitación para competir en varios eventos que pertenecen al PGA Championship 2022, PLAYERS Championship 2023 y Masters Tournament 2023.

¿Quién es Jon Rahm, el golfista número uno del mundo?

El jugador español actualmente es el número uno del mundo, pues con 27 años tiene 13 victorias a nivel mundial en su carrera, seis de sus triunfos fueron dentro de PGA TOUR, incluyendo un Major, el U.S. Open 2021 que se jugó el pasado junio.

No será la primera ocasión que Jon Rahm viene a México, su primer partido en nuestro país fue en 2015 y desde ese momento ha regresado varias veces a nuestros campos como parte del PGA TOUR.

La fecha que marcó la carrera de Jon Rahm fue el 19 de julio de 2020 cuando alcanzó por primera ocasión el primer lugar del ranking mundial, aunque solo lo hizo por dos semanas. Un año después lo volvió a lograr, pero ahora ha logrado mantener la posición de mejor del mundo por un periodo de 33 semanas.

Durante su carrera ha participado en un total de 118 torneos, donde solamente en 105 ocasiones ha pasado el corte. Dentro de su récord personal tiene ocho segundos lugares, nueve terceros y ha quedado dentro de los diez mejores en 58 ocasiones.

Gran noticia para el golf en México: @JonRahmpga, el jugador número 1 a nivel mundial, confirma su participación en el @MexicoOpenGolf. Con ello, reafirmamos que el golf en nuestro país está más fuerte que nunca y que este evento será extraordinario. ¡No te lo puedes perder! https://t.co/PvYceebugT — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) March 1, 2022

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El encargado de confirmar la participación de Jon Rahm, fue Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, quien aseguró que nuestro país se encuentra en un gran momento.

