Jonah Hill anuncia su retiro por salud mental: así fue su inesperado mensaje.

Durante la pandemia de la COVID-19 se acrecentaron los problemas de salud mental, mismos que se han convertido en algo habitual dentro de nuestra sociedad y afortunadamente es así, ya que cada vez son más las personas que lo expresan abiertamente, tal es el caso del actor estadounidense Jonah Hill, famoso por cintas como “El lobo de Wall Street” y “No miren arriba”, entre otras, quien anunció su retiro de la vida pública por cuestiones de salud mental.

Jonah Hill está próximo a estrenar el documental “Stutz”, el cual se centra en la salud mental en general y habla de cómo afectan estos problemas a las estrellas de cine que viven bajo mucha presión debido a que se convirtieron en personas públicas.

De acuerdo con Deadline, Hill, de 38 años, publicó una carta donde anunció que dejará de promocionar sus siguientes largometrajes para continuar trabajando en su salud mental. Entre sus proyectos se encuentra la cinta “You People”, la cual el actor escribió junto con la directora Kenya Barris para la plataforma Netflix.

Jonah Hill ha pasado casi 20 años con ataques de ansiedad

De acuerdo con el medio señalado, Jonah Hill destaca que el principal propósito de su documental “es brindar terapia y las herramientas que aprendí en terapía a una amplia audiencia para uso privado”.

Así mismo, señala que durante el rodaje de “Stutz” pudo descubrir los efectos que ha tenido en su salud mental el haber estado expuesto tanto tiempo al ojo público.

“A través de este vieje de autodescubrimiento dentro de la película, he llegado a la conclusión de que he pasado casi 20 años experimentando ataques de ansiedad, que se ven exacerbados por las apariciones en los medios y los eventos públicos”, añade Hill.

¿Cómo anuncio su retiro de la vida pública? En ese tenor, Jonah Hill aseguró que a pesar de estar contento con el resultado de “Stutz”, decidió no formar parte de la promoción del documental, pero esto será benéfico para su salud mental.

“Estoy muy agradecido de que la película se estrene mundialmente en un prestigioso festival de cine este otoño, y no veo la hora de compartirla con el público de todo el mundo con la esperanza de que ayude a quienes están luchando. Sin embargo, no me verán promocionando esta película, ni ninguna de mis próximas películas, mientras doy este importante paso para protegerme. Si me enfermara más al salir y promocionarla, no estaría actuando fiel a mí mismo o a la película”, finalizó.

No obstante, dejó en claro que no se retirará de la actuación ni tampoco de su carrera como director. “Espero que el trabajo hable por sí mismo y agradezco a mis colaboradores, a mis socios comerciales y a todos los que lean esto por su compresión y apoyo”.