Jorge Losa le pide matrimonio a Ferka; así fue el momento (VIDEO)

El mundo del espectáculo está que arde con los rumores de una posible boda entre Jorge Losa y María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka . La pareja, que recientemente se reconcilió tras un escándalo de infidelidad, ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. ¿Será que las campanas de boda están sonando para estos dos personajes? Te contamos todos los detalles.

Jorge Losa sorprende con velada romántica a Ferka

El actor español no escatimó en detalles para sorprender a su amada. A través de una publicación en sus redes sociales, Jorge compartió imágenes de una velada de ensueño que preparó para nuestra querida conductora Ferka.

¡Jorge sorprende a Ferka con un beso!

Pero eso no es todo. Durante la cena, Jorge sacó su as bajo la manga: le regaló a Ferka algunas joyas, entre ellas, un anillo que dejó a la conductora visiblemente emocionada. ¿Acaso no suena a campanas de boda?

¿Jorge Losa le pidió matrimonio a Ferka?

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un compromiso, las pistas están por todas partes. Hace poco, durante una transmisión en nuestros foros de Venga la Alegría, Ferka mostró un anillo que levantó sospechas entre sus compañeros. Cuando le preguntaron al respecto, ella solo respondió enigmáticamente: “aún no es tiempo”.

Por si fuera poco, Jorge no se ha quedado atrás en alimentar los rumores. En declaraciones recientes, expresó abiertamente su deseo de llegar al altar con Ferka y comenzar una vida juntos. ¿Será que ya dio el gran paso?

Ya lo pasado pasado… Jorge Losa y Ferka se van a casar!!! 💒 pic.twitter.com/Dmg4GJCY0o — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) September 22, 2024

Lo cierto es que, por ahora, la pareja mantiene el misterio. Ni Jorge ni Ferka han hecho declaraciones oficiales sobre su estatus actual. Sin embargo, esto no ha impedido que sus fans ya los estén felicitando en redes sociales, emocionados ante la idea de una futura boda.