José Manuel Figueroa aclara que Julián Figueroa murió intestado.

José Manuel Figueroa confirma que de momento la sucesión intestamentaria de su padre, Joan Sebastian está en pausa, tal y como ya lo había revelado a Ventaneando, el abogado Cipriano Sotelo y, debido a la repentina muerte de su hermano Julián Figueroa, quien falleció intestado.

¿Qué dijo José Manuel Figueroa?

“Claro, pues obviamente Julián queda intestado, entonces primero el avance de lo de Julián. Imelda está súper accesible, obviamente ella está enfocada en mi sobrino, Maribel también, Marco también, entonces”, declaró José Manuel Figueroa.

Visiblemente afectado, el cantante reveló que su familia está atravesando un duro momento tras la muerte de su hermano: “El círculo familiar está viviendo algo muy difícil, muy duro, están muy unidos y eso es lo más importante”.

¿Le gustaría participar en el disco de Julián y Diego Verdaguer? José Manuel aplaudió que Amanda Miguel y Ana Victoria terminen el disco que Julián preparó al lado de Diego Verdaguer, pero ¿le gustaría participar en dicho proyecto?

“Si me buscan por supuesto… Si no llega a pasar, yo entiendo que sea su proyecto y que lo quieran cuidar mucho”, recalcó el cantante.

¿Le gustaría contactar a su hermano fallecido?

José Manuel Figueroa, también aprovechó para revelar si le gustaría contactar a su hermano recién fallecido a través de algún médium. “Fíjate que no, no me gustaría que una médium, darle la oportunidad a una médium que por medio de su mentira y de su engaño, para sacarme dinero, quiera intercambiar mis recuerdos tan hermosos que yo tengo con mis seres queridos y con mis difuntos”.

¿Tiene planes de boda con Marie Claire Harp?

Por último, José Manuel Figueroa confirmó que sí tiene planes de boda con su novia Marie Claire Harp. “Sí, yo creo que sí”, respondió y aseguró que le gustaría mucho que su padrino fuera Omar Chaparro.

“Yo creo que el gran ejemplo de matrimonio y que quiero mucho, Omar Chaparro y ‘La Mojarra’, a ver si puede ir Thuany y Adrián, está embarazada ahorita”, finalizó.