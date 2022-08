¿Juan de Dios Pantoja demandará a Twenty One Pilots por plagio?

En el mundo del espectáculo ha surgido una nueva polémica y que al parecer dará mucho de qué hablar, después de que comenzara a circular la información de que el cantante e influencer mexicano Juan de Dios Pantoja tendría en mente demandar al dúo Twenty One Pilots por presunto plagio.

Todo inició porque en Facebook empezaron a circular unas supuestas publicaciones que hizo el tiktoker. “Mañana presentaré una demanda en contra de @twentyonepilots por plagio en mi video musical. Ya nadie puede ser original”, habría publicado.

Posteriormente, surgió la supuesta respuesta del dúo norteamericano que decía: “We don´t who are you (no sabemos quién eres)”.

Cabe mencionar que la aparente acusación surgió por el presunto plagio de Twenty One Pilots de algunas escenas del último videoclip del influencer “Roast yourself”, ya que la iluminación es muy similar a la del tema “Shy Away”. Estos clips musicales fueron lanzado en 2018 y 2021, respectivamente.

¿Qué pasó en realidad?

Esto dividió las opiniones en redes entre los que apoyaban y defendían a Juan de Dios Pantoja y los que defendían a Twenty One Pilots, pero hasta ese momento se desconocía la veracidad de la información.

Después se dio a conocer que las capturas fueron editadas con Photoshop, con el único y simple fin de generar polémica, ya que, en las cuentas oficiales de los involucrados, no hay prueba alguna de que esto sea cierto.