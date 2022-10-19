Julián Figueroa explota contra publicación que lo ha extorsionado.

Julián Figueroa, hijo del finado Joan Sebastian y de Maribel Guardia, ha estado en el ojo del huracán desde aquella fotografía que se filtró en la que aparece besando a otra mujer que no es su esposa Imelda Garza Tuñón y que aparentemente fue sacada de contexto.

Desde entonces, la relación de Julián con su esposa se ha convertido en el blanco de una revista de espectáculos que se empeña en asegurar que están al borde de la separación. Recientemente, dicha publicación dio a conocer que Imelda le había pedido a su esposo erradicar sus supuestos vicios si es que desea seguir a su lado, por ello, explotó el hijo de Joan Sebastian.

¿Lo han extorsionado? Julián Figueroa no se guardó nada y aseguró que la publicación no solo miente, sino que también que le han pedido dinero en diversas ocasiones con tal de no publicar información relacionada con él.

“Son unos extorsionistas, me han hablado allegados de ellos para decirme que si no les pago cierta cantidad me van a sacar notas falsas y bueno, dicho y hecho, y seguirán sacando eh”, declaró el cantante.

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“Pero si siguen sacando, ahora sí yo tengo conversaciones grabadas en las que me piden dinero, entonces son unos criminales”, añadió, pero lo que sorprendió todavía más, fue cuando reveló que pagó 30 mil pesos para que no sacaran una nota que además de ser falsa terminaron publicando

¿Cómo es la relación con su esposa tras los rumores?

Julián aseguró que su esposa ya se burla de las publicaciones y mostró un comentario que su Imelda le hizo en redes sociales, que dice: “Mira Julián, que ahora te pido terapias, ¿de dónde sacarán esas fotos tan viejas?”, a lo que él le respondió que debían conseguir terapias baratas porque luego son muy caras.

En otra entrevista para Ventaneando, Julián dijo haber aprendido la lección tras lo sucedido con aquella fan, por lo que actualmente se encuentra enfocado en recuperar la confianza y fortalecer su relación con su pareja.

“Si cometes un error, recordar que simplemente eres un ser humano más y dar la cara, aceptar las consecuencias y no dejar que eso te afecte ni pensar que eres mala persona”.

“Gracias a Dios estamos muy felices y estamos trabajando mucho en nuestra relación, estamos pasando mucho tiempo juntos, estamos pasando mucho tiempo con nuestro hijo y nuestra relación va muy bien”, finalizó.

