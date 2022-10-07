Así marcha la relación de Julián Figueroa tras haber besado a una fan.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del finado cantante y compositor Joan Sebastian, se vio metido en tremendo lío hace algunos meses después de que se filtraran unas imágenes en las que aparece besando a otra mujer que no es su esposa Imelda Garza Tuñón.

En aquella ocasión, Julián fue abordado por diversos medios, entre ellos Ventaneando, en el aeropuerto y reveló que las fotos fueron sacadas de contexto, aún así reconoció que quizá su forma de actuar no fue la mejor ni la más apropiada, por ello, le ofreció una disculpa a su esposa.

“Le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo que es la única a la que le puedo decir algo al respecto, no. A mi esposa que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor”.

Cuando le preguntaron cómo estaba su esposa y qué sucedió entre ambos, Julián Figueroa señaló que no le agradó para nada la publicación que fue sacada de contexto, por ello, su esposa se enojó y se puso triste.

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¿Cómo marchan las cosas con su esposa? El hijo de Joan Sebastián declaró a Ventaneando que ya aprendió la lección tras lo sucedido y actualmente está enfocado en recuperar la confianza y fortalecer la relación con su pareja.

“Si cometes un error recordar que simplemente eres un ser humano más y dar la cara, aceptar las consecuencias y no dejar que eso te afecte ni pensar que eres mala persona”, sentenció.

Sobre su relación con Imelda, Julián aseguró que “muy bien, gracias a Dios estamos muy felices y estamos trabajando mucho en nuestra relación, estamos pasando mucho tiempo juntos, estamos pasando mucho tiempo con nuestro hijo y nuestra relación va muy bien. Finalmente, el que está casado soy yo y el que tiene que poner el límite soy yo, ahí la falla fue mía y no de otra persona y pues lección aprendida, hay que aprender de los errores y seguir creciendo como seres humanos”, acotó.

Por último, no quiso opinar nada al respecto sobre el video en el que Christian de la Fuente es captado besando apasionadamente a una mujer que no es su esposa.

