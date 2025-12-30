Rocío Sánchez Azuara hospitalizada: ¿Qué es la fibrosis, el padecimiento por el que fue operada la conductora de TV Azteca?

Rocío Sánchez Azuara fue hospitalizada el pasado 29 de diciembre, le realizaron una histerectomía por laparoscopia y en redes sociales compartió todo su procedimiento. Aquí te contamos todo sobre su padecimiento y de qué se trata esta enfermedad.

La conductora Rocío Sánchez Azuara subió a sus redes sociales un video dando a conocer las complicaciones de una cirugía a la que fue sometida debido a una fibrosis uterina, explicó los pormenores, su experiencia y todo lo que ha sucedido desde su ingreso al hospital. Aquí te contamos todo sobre este padecimiento.

¿Qué es la fibrosis uterina?

Es conocida también como fibromas uterinos y de acuerdo con la Clínica Mayo “son tumores comunes del útero”. Es importante recalcar que no llegan a convertirse en cáncer ni en una enfermedad que desarrolle una gravedad de ese nivel médico. También son conocidos como miomas. Una característica de ellos es que los tamaños suelen ser variados y dependen del útero de cada persona, pueden ser tan pequeños que pasen desapercibidos, tener el tamaño de una naranja o bien, pueden ser tan grandes que la persona que los

tiene tenga una apariencia de “estar embarazada”.¿Cuáles son los síntomas de la fibrosis uterina?

Los síntomas de la aparición de estos tumores suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, hay algunos a los que es importante prestarles atención como: un sangrado menstrual abundante, (más de lo normal), periodos muy largos de sangrado durante la menstruación, dolor pélvico, problemas para orinar, estreñimiento, dolor en la zona del estómago o en la parte baja de la espalda, cansancio y una gran debilidad continua. Es importante que si una persona padece estos síntomas acuda inmediatamente con un médico especialista así como es recomendable hacerse chequeos constantes.

¿Por qué se produce la fibrosis uterina?

Existen cinco posibles razones por las que se producen estos tumores y son las siguientes: la primera es debido a los cambios genéticos que se producen en cada persona, la segunda debido a dos hormonas, que de acuerdo con la Clinica Mayo “hacen que el tejido que recubre el interior del útero se engrose durante cada ciclo menstrual para prepararse para el embarazo”. Otra razón es el factor de crecimiento, el cual es similar a la insulina y finalmente la matriz extracelular, la cual genera cambios biológicos en las células.

Por otro lado, hay otros factores que pueden influir como los antecedentes familiares, la obesidad, falta de vitamina D, dieta baja en fibra, consumo de alcohol y haber menstruado antes de los diez años.

¿Qué operación se realiza para eliminar la fibrosis uterina?

Existen diversos métodos quirúrgicos para eliminar los tumores. Sin embargo, uno de los más conocidos es la histerectomía, cirugía que dura entre una y cuatro horas. El tiempo en cada persona varía debido a la complicación de cada caso. Este procedimiento consiste en extirpar el útero. Actualmente es una solución permanente. Una de las consecuencias más significativas de esta cirugía es que no se puede volver a tener hijos. Por otro lado, la paciente cuenta con la opción de que le quiten los ovarios. Sin embargo, esto produce menopausia.

¿Cómo es la recuperación después de una histerectomía?

Los medicamentos y la dosis de estos dependerá de la paciente y lo que el médico recete. Sin embargo, hay indicaciones más generales como caminar pocos minutos al día para evitar infecciones y coágulos, dormir y descansar (sin pasar mucho tiempo en la misma posición), llevar a cabo una limpieza correcta de la herida y bañarse cuando el médico lo autorice, llevar una dieta blanda y tomar mucha agua, evitar el esfuerzo físico, realizar respiraciones profundas y evitar actividades sexuales por 6 u 8 semanas aproximadamente.