Estos son los detalles que se tienen sobre el asesinato de cantante Giovanni Vera

El mundo de la música regional mexicana se encuentra de luto, en especial al darse a conocer que el cantante Giovanni Vera , vocalista de la Banda Gota de Oro, fue asesinado, un hecho que ha conmocionado al público por los detalles que se tienen sobre su trágica muerte.

El asesinato ocurrió a pocos días de finalizar el año 2025. Hasta el momento, ya se cuentan con algunos datos sobre su muerte, los cuales te vamos a compartir a continuación.

¿Qué le pasó a Giovanni Vera?

Se sabe que el asesinato del cantante Giovanni Vera ocurrió el 28 de diciembre, cuando se había registrado una fuerte balacera en una vivienda de Guanajuato, ataque con arma de fuego que provocó la muerte de 5 personas.

Unas horas después de los hechos y al confirmarse la muerte del artista, las redes sociales de la Banda Gota de Oro dieron a conocer el lamentable fallecimiento, enviando un mensaje de despedida para el vocalista de la agrupación, además de compartir un video donde recopilaron los mejores momentos del artista.

Hasta el momento, no se cuentan con muchos detalles sobre su muerte, pero las autoridades ya comenzaron a realizar las investigaciones al respecto para poder conocer la razón del ataque armado y encontrar a los principales responsables sobre los hechos.

¿Cuándo fue la última presentación de Giovanni Vera?

Al entrar al perfil de la Banda Gota de Oro, podemos ver que la última presentación que llevó a cabo el cantante Giovanni Vera fue el 26 de diciembre, durante una fiesta de 15 años en Guanajuato. En su cuenta oficial, se muestra que tenían contemplado presentarse en otra celebración de 15 años y en un bautizo el 30 de diciembre.

Con el asesinato del artista fue una presentación que no logró hacerse. Por el momento, debemos esperar a que las autoridades continúen con la investigación para que puedan obtener nuevos detalles al respecto. Mientras son miles de usuarios y seguidores quienes han dejado su mensaje de condolencia ante los lamentables acontecimientos.