Muere influencer en terrible accidente junto a su esposa

Lo que parecía una tarde de diversión y aventura se convirtió al final en una auténtica tragedia. Mientras las personas practicaban esquí, se generó una avalancha. Dentro de las víctimas mortales, se contempla el nombre de un importante influencer y doctor.

Antes de que ocurriera su muerte en el terrible accidente, se dio a conocer lo último que subió a sus redes sociales. A continuación te detallaremos cuál fue la publicación que dejó en su perfil oficial.

¿Quién es Jorge García Dihinx?

Jorge García Dihinx se destacaba por ser un influencer y médico pediatra, quien en sus redes sociales oficiales se encargaba de subir todo tipo de información sobre estilo de vida fitness, video donde habla sobre rutinas de ejercicio, dietas para mejorar la composición corporal y temas de salud, respondiendo todo tipo de preguntas.

Lamentablemente, él junto a su pareja Natalia Román murieron en la avalancha, un terrible accidente que se cobró la vida de varias personas que estaban en el lugar para practicar con sus esquíes.

Antes de morir, el creador de contenido subió un último video, donde da una importante explicación sobre por qué se presentan más infartos durante la celebración de Nochebuena, detallando que la dieta, el descanso y los enfrentamientos son piezas claves para el aumento de infartos en las fiestas.

Haciendo la importante recomendación de dormir bien, comer equilibradamente y buscar la conciliación, evitando cualquier tipo de enfrentamientos en las celebraciones navideñas. Ante las imágenes, muchos usuarios han aprovechado el momento para compartir sus mensajes de condolencias.

¿Qué edad tiene Jorge Garcia-Dihinx?

Se sabe que el influencer y doctor, al morir en el terrible accidente, tenía 55 años, quien a su edad había logrado posicionarse en el mundo de las redes sociales, contando con 436 mil personas que veían su contenido constantemente.

En los últimos videos que subió podemos ver que era un apasionado por el deporte sobre nieve; aunque era consciente del riesgo y el desgaste físico que implicaba, eso nunca lo detuvo a realizar todo tipo de aventuras.