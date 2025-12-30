Llegó como leyenda de Tokio 2020, era de las favoritas para ganar Exatlón México, pero fue eliminada por esta novata con el peor rendimiento

En esta ocasión te diremos te contaremos la historia de una leyenda de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, era de las favoritas para ganar la quinta temporada de Exatlón México , pero fue eliminada por una de las novatas que había ingresado como refuerzo, pero que contaba con el peor rendimiento puesto que, no había dado puntos en su primera semana como atleta de la marca.

¿Quién es la atleta Roja que llegó como leyenda de los JOO de Tokio 2020, pero fue eliminada por una novata de Exatlón México?

La atleta Roja que había llegado como una leyenda de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a Exatlón México y que fue eliminada por una novata con el peor rendimiento, es Briseida Acosta; la olímpica fue al Duelo de Eliminación a lado de Gabriela Espinosa y Paulina Martínez.

Lo curioso fue que, Gaby había llegado como refuerzo de lujo a la quinta temporada de Exatlón México , sin embargo, el proceso de adaptación de esta competidora fue más complicado de lo esperado, y durante sus primeras semanas, la jugadora de Futbol Bandera no daba puntos, pero, en el Duelo de Eliminación ante Briseida Acosta y ante Paulina, estuvo muy atinada, algo que no le gustó a Bengala.

La Pugna Máxima que reunió a estas 3 atletas escarlatas se dio el domingo 7 de noviembre de 2021; el circuito era el mismo, uno largo y complicado con varios obstáculos, sin embargo, el tiro final era meter 2 pelotas en cualquiera de las 4 canastas que se movían cuando tiraban el balón. Fue aquí cuando la practicante de Taekwondo terminó eliminada a manos de esta novata.

Paulina Martínez y todos los Rojos no se creían que Gaby había eliminado a la olímpica y gritó en múltiples ocasiones que así no era el plan que habían hecho para poder eliminar a la novata. Sin embargo, al final de todas las emociones y ya más tranquila, Bengala fue con su compañera y le dijo se había ganado su lugar en las playas del reality show.

¿Quién es Briseida Acosta y cuántas medallas tiene?

Briseida Acosta fue una atleta olímpica donde su disciplina en la que se especializó fue el Taekwondo. Con su estatura de 1.70 metros pudo combatir en varias competencias de gran calibre como: en los Juegos Olímpicos y Panamericanos, además cuenta con las siguientes medallas:

Representó a México en Taekwondo en las olimpiadas de Tokio 2020

Tiene 2 medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo; una de plata en Puebla 2013 y otra de bronce en Manchester 2019

Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

4 medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo del 2014 al 2021

Medalla de plata que logró en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing en 2010

