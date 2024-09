Julio César Chávez hizo el reality show en el momento más difícil de su vida

El campeón Julio César Chávez se abrió de capa a propósito del reality show que protagoniza junto a su esposa Myriam Escobar y sus hijos, quienes después de exhibir mediáticamente la ríspida relación que tenían con su padre, accedieron a participar en este proyecto que se convirtió en una catarsis para toda la familia.

¿Qué dijo Julio César Chávez al respecto?

En exclusiva para Ventaneando , Julio César Chávez declaró lo siguiente: “nos agarró en un momento, el más difícil de toda mi vida por la decisión de mi hijo Julio, por todos los momentos que estaba pasando y él con un teléfono en la mano queriéndose quitar la vida, hablando como loquito, insultando a su esposa, a sus hijos, a mí, a su mamá, a su familia”.

¿Julio César Chávez Jr. desconoció a su padre?

“Ya me lo había traído varias veces porque andaba mal, pero lo miraba bien a los dos o tres meses y lo sacaba. Llegó a un grado en donde mi hijo no me reconoció, fui a verlo a Los Ángeles y estuvo como loquito, no me conoció. Yo sumamente desesperado y llorando decía: “Dios mío, ¿qué hago, qué hago?’”, agregó.

“Me lo iba a traer ahora sí, aunque me metieran a la cárcel. Un adicto es difícil que se interne por su propia voluntad. Imagina cómo me sentía yo, yo he ayudado a muchísima gente gracias a Dios, muchísima gente y decía: ‘Dios mío, ¿hasta qué grado le permití a mi hijo llegar a esta locura?’, porque era una locura. Ya al último no me conoció, él (estaba) así como loquito (balbuceaba) y yo le decía: ‘Hijo, soy tu papá’”, recalcó Julio César Chávez.

¿No quería hacer el reality show?

El excampeon mexicano declaró que, por todo lo que estaba pasando, no quería hacer el reality: “yo sabía que me iba a llevar a tocar cosas que no me gustan tocar. ¿Qué no hace uno por nuestros hijos? O sea, lo que uno careció uno quiere dárselo a los hijos y yo tuve una infancia muy difícil, de muchas carencias. Entonces mis hijos nacieron en cuna de cera, nunca han tenido ese problema”.

“Yo siempre he sido un padre muy codependiente, tiene uno que dejarlos también a veces que se tropiecen, pero fíjate que este reality me gustó porque en primer lugar nos unió a la familia”, finalizó.