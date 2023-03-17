Julio Preciado festejó 35 años de trayectoria artística y dio la fecha de su retiro.

En el marco de la celebración por sus 35 años de trayectoria, que se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, a pesar del renacimiento que experimentó tras haberle sido trasplantado un riñón y de haberse puesto en forma, Julio Preciado anunció su inminente retiro y hasta fecha le puso.

Será en el año 2025 tal como él lo reveló en exclusiva para Ventaneando, en el marco de la celebración de sus 35 años de carrera profesional.

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¿Qué orilló a Julio Preciado a tomar esta decisión? Cuando le preguntamos a Julio Preciado si ya pensó bien lo de su retiro, el cantante aseguró que “sí, si me retiro el 2025 si Dios quiere. Creo que ha cambiado mucho la música, creo que también es momento de tomar decisiones”.

¿Se deslindará totalmente de la música?

El intérprete de “Vas a llorar por mí”, “Que te ruegue quien te quiera”, “Consecuencia de mis actos”, entre muchas otras, aseguró que no se deslindará por completo de la música porque es algo que le gusta, pero ahora estará ligado desde otra trinchera.

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“No creo que me desligue totalmente de la música porque esta adrenalina que te hace vivir, es muy difícil que la dejes, pero si (trataré) de verlo desde otro punto de vista, desde otra trinchera, en la producción, manejando gente, apoyando nuevos talentos”, recalcó Julio Preciado.

¿Cómo fue el homenaje que recibió Julio Preciado?

Preciado recibió un merecido homenaje en Mazatlán, Sinaloa durante el evento denominado “El juego de las estrellas”, mismo que agradeció se le haya ofrecido en vida.

“No sabes... si te vas a dar cuenta cuando te hagan los homenajes ya que te mueras, así que creo que en vida es lo mejor y la verdad que esta noche va a quedar grabada en mí para siempre porque el público de Mazatlán es muy difícil, pero que los convoques y te vengan a aplaudir y te digan que eres un “grande”, creo que con eso me doy por bien pagado”, añadió.

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¿Qué dijeron los presentes sobre Julio Preciado?

Los participantes en el evento describieron a Julio como toda una institución en la música de banda. Germán Lizárraga aseguró que Julio Preciado “es el mejor cantante de banda, es el que les puso el ejemplo a todos los cantantes”.

“Es el maestro, es el que hizo la veredita por donde andamos toda la bola. Nos pavimentó el camino”, dijo Luis Ángel, ‘El Flaco’. Por su parte, Horacio Palencia aseguró que “Julio Preciado ha sido sin duda mi inspiración, desde que estaba chiquito escuchaba su música, entonces es increíble verlo ahorita tan feliz recibiendo este merecido homenaje”.