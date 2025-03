El pasado 2 de marzo del 2025 se vivió a la 97a edición de los Premios Óscar en Los Ángeles, California, donde estuvo nomina Karla Sofía Gascón a Mejor Actriz por su interpretación de Emilia Pérez en la película “En Busca de Emilia Pérez”, dirigida por Jaques Audiard. Desafortunadamente, la actriz española no resultó ganadora de dicha estatuilla.

Karla Sofía Gascón expone a los Óscar por haberle regalado una bebida con una sustancia extraña

Sin embargo, lo que causó aún más controversia fue lo que reveló posteriormente en sus redes sociales. De acuerdo con la actriz, la Academia le entregó una bolsa con varios regalos, destacando una bebida la cual contenía THC; es decir, tetrahidrocannabinol, el compuesto psicoactivo del cannabis, que le causó efecto cuando la probó.

Te puede interesar: Esta es la fuerte razón por la que Linet Puente ha estado ausente de Ventaneando

Karla Sofía Gascón expone a los Oscars por un extraño regalo que le hicieron [VIDEO] Karla Sofía Gascón en una polémica más. La actriz ventaneó a los Oscars por haberle hecho un regalo con una extraña sustancia.

“Resulta que recibí unos regalos por mi nominación en los Óscar como Mejor Actriz Principal, me comí una bolsita de papas y me bebí un refresco sabor a limón”, contó en sus redes sociales. “De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. (…) Me muevo como puedo y digo: ‘A ver si me ha sentado mal algo que he comido’. Reviso la composición de las papas, nada, de las lata de regreso y….”, dijo, y agregó una foto con el compuesto mencionado anteriormente.

De acuerdo con Sofía Gascón, en su momento sintió mucho temor, pero ahora, al recordar la anécdota, se ríe: “Menos mal que no se lo llevó mi hijo al colegio”, añadió.

¿Quién tiene la culpa de estos hechos?

Cabe mencionar que los Premios Óscar son organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pero las bolsas de regalos no son directamente proporcionados por dicha institución, sino por una empresa externa: “Si bien sí es un tema de la Academia, es una empresa que contratan que es la que le da las bolsas de obsequios”, explicó Linet Puente , en Ventaneando.