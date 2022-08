Karol G se tiñe el cabello y así reaccionó Yailin la más viral, esposa de Anuel AA.

Karol G sorprendió hace días a sus fans con radical cambio de look, despidiéndose de su característico cabello color azul que la acompañó durante un largo tiempo y que fue parte de su “Bichota Tour Recargado”, para darle la bienvenida al tono pelirrojo, mismo que desató infinidad de rumores y hubo quienes aseguraron que le había copiado Yailín, la más viral, esposa de Anuel AA.

La cantante Karol G incursionará en el mundo de la actuación.

“2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar... Pa que cuando me vean en la calle me digan: EaAaaa María BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOooooO, los AMO pues!! Bai”, fue el texto con el que Karol G presumió su cambio de look en su cuenta de Instagram.

Su cabello rojizo no pasó desapercibido entre sus haters y detractores, quienes la compararon con Yailin, la más viral, su supuesta rival y quien se casó con Anuel AA, expareja de la cantante colombiana.

Yailin, la más viral se ha caracterizado por sus extravagantes look, mismos que en ocasiones van acompañados de coloridas pelucas; sin embargo, ahora que la cantante colombiana se tiñó el cabello sus fans recordaron las veces que la dominicana ha lucido su larga y pelirroja cabellera.

¿Cuál fue la reacción de Yailin, la más viral? Minutos después de que la ‘Bichota’ anunciara su nueva imagen, diversos internautas señalaron que le había copiado su look a Yailin, la ahora esposa de Anuel AA, quien reaccionó ante este hecho en su cuenta de Instagram.

Yailin compartió en sus historias de Instagram videos con su estilista de cuando tuvo el cabello rojo y únicamente se limitó a escribir “TBT” junto a las dos publicaciones de la cuenta de su estilista en donde presume su larga y rojiza cabellera.

Esto desató las especulaciones y de inmediato sus fans dieron por hecho que la dominicana quiso decir que ella llegó primero e impuso tendencia con su look y que la intérprete de “Tusa”, “Provenza”, “Don´t be shy”, entre otras, quiso copiarle.

Yailin, la más viral