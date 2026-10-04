De admirarla a sentir su rechazo: Kevyn “Bicolor” habla de su relación con Niurka

La relación entre Kevyn “Bicolor” y Niurka Marcos parece estar cada vez más distante dentro de La Granja VIP, algo que el propio granjero reconoció durante una conversación con Natalia Alcocer. Mientras ella se expresaba de manera negativa sobre Niurka, Kevyn compartió cómo percibe actualmente su relación con la polémica participante. Kevyn Contreras aseguró que siente que Niurka ahora lo odia y lo detesta, pues desde hace aproximadamente dos semanas ha notado una actitud completamente diferente hacia él. Sin embargo, pese a este distanciamiento, dejó claro que sus sentimientos hacia ella no han cambiado y que continúa admirándola.

Kevyn “Bicolor” asegura que Niurka le recuerda a su mamá

Durante la plática, Kevyn explicó que una de las razones por las que admira tanto a Niurka es porque su forma de ser le recuerda a su mamá. Aunque reconoció que su madre es un poco más tranquila, encontró similitudes entre ambas personalidades que hacen que mantenga ese cariño y admiración por la granjera. La situación resulta llamativa porque, mientras Niurka ha decidido tomar distancia, Kevyn asegura que todavía tiene una percepción positiva de ella. El granjero incluso reconoce que siente que el rechazo lleva ya alrededor de dos semanas, pero esto no ha hecho que cambie la manera en la que la ve.

Este distanciamiento también ocurre en medio de la posición que Kevyn ocupa actualmente dentro del juego. Al no parecer formar parte de un equipo definido y estar jugando prácticamente solo, su relación con otros participantes se ha transformado y Niurka habría optado por mantener mayor distancia con él.

Mientras Natalia aprovechaba la conversación para hablar sobre la actitud de Niurka, Kevyn expuso una postura distinta y habló desde su propia experiencia. Aunque considera que Niurka lo detesta, aseguró que sigue admirándola y que incluso encuentra en ella rasgos que le recuerdan a una persona muy importante para él. Así, la relación entre ambos continúa marcada por el distanciamiento, pero Kevyn deja claro que, al menos de su parte, la admiración por Niurka permanece pese a los conflictos que han tenido dentro de La Granja.