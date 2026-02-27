inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Programa Completo | Remontadas, advertencias de Rosique y máxima tensión en la Supervivencia

Remontadas, autocrítica y máxima tensión marcan la semana en Exatlón México. Antonio Rosique lanza una fuerte advertencia antes del segundo circuito por la supervivencia.

Videos,
Exatlón México

La semana en Exatlón México dejó remontadas emocionantes, celebraciones Rojas y autocrítica Azul. Antonio Rosique recordó que aceptar errores impulsa el crecimiento antes del segundo circuito por la supervivencia. Con una mujer ya en riesgo, la tensión aumenta rumbo a un duelo decisivo que puede cambiarlo todo.

Tags relacionados
Exatlón 2026 Exatlón 2026

Videos