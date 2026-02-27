Exatlón México | Programa Completo | Remontadas, advertencias de Rosique y máxima tensión en la Supervivencia
Remontadas, autocrítica y máxima tensión marcan la semana en Exatlón México. Antonio Rosique lanza una fuerte advertencia antes del segundo circuito por la supervivencia.
La semana en Exatlón México dejó remontadas emocionantes, celebraciones Rojas y autocrítica Azul. Antonio Rosique recordó que aceptar errores impulsa el crecimiento antes del segundo circuito por la supervivencia. Con una mujer ya en riesgo, la tensión aumenta rumbo a un duelo decisivo que puede cambiarlo todo.