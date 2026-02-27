Exatlón México | Mejores Momentos | Humberto destaca punto decisivo; Leo promete reacción en la novena temporada
Los Rojos regresan fortalecidos tras una victoria importante, mientras Leo reconoce la derrota y promete ir con todo por la segunda supervivencia en Exatlón México.
En Exatlón México, los Rojos celebraron puntos clave; Humberto destacó la importancia del triunfo. Del lado Azul, Leo lamentó perder la primera supervivencia y aseguró que saldrán con todo por la segunda para darle seguridad a su compañera ante el riesgo de eliminación.