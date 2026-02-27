Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Rosique advierte “Admitir que fallamos nos lleva al siguiente nivel”: Inicia la lucha por la continuidad
Con un mensaje sobre aprender de los errores, Antonio Rosique dio inicio a la lucha por la continuidad en Exatlón México, donde todas las mujeres están en riesgo.
En Exatlón México, Antonio Rosique recordó que admitir errores permite crecer, antes de arrancar la lucha por la continuidad. Confirmó que todas las mujeres están en riesgo, elevando la tensión rumbo al duelo de supervivencia que definirá quién permanece en la competencia.