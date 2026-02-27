inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | Rosique confirma que el domingo se cierra un ciclo y una mujer será eliminada

El domingo se cierran ciclos en Exatlón México. Antonio Rosique advirtió que una mujer se despedirá en un duelo de Supervivencia cargado de tensión y emociones.

Antonio Rosique adelantó que este domingo se cierra un ciclo en Exatlón México. La supervivencia estallará en un duelo lleno de emociones donde una mujer se despedirá de la novena temporada. La tensión entre Rojos y Azules marcará una de las eliminaciones más intensas de la competencia.

