Alfredo Adame dice que “ser viejo está de moda”, y así lo demuestra

Poco después de haberse convertido en el segundo finalista de La Granja VIP, Alfredo Adame habló hacia las cámaras sobre cómo se siente cada vez que llega un momento de éxito a su vida. “Me doy cuenta de que claro que puedo lograr más cosas”, dijo, además de que ha aprendido que “si uno se cuida a partir de los 45, empieza a llevar un régimen de alimentación sano, hacer ejercicio, puede llegar a los 70, como pienso llegar yo, como si fuera un chavo de 50"