Mi hija se sexualiza | Programa del sábado 9 de mayo de 2026
En esta ocasión, Rocío Sánchez Azuara trae en su programa de Al Límite un programa bastante llamativo con un tema que se está viendo en la actualidad.
Hoy en el programa de Acércate a Rocío Al Límite, nuestra conductora hablará de un tema actual con el que algunos padres de familia están tratando y es el contenido de fotos que algunos jóvenes hacen. “Mi hija se sexualiza”, descubre todo lo que pasó aquí.
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