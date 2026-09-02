Alfredo Adame no se contuvo al ver las nuevas instalaciones de La Granja VIP Segunda Temporada: “Se me salieron las lágrimas”
Alfredo Adame habla sobre lo que significa para él La Granja VIP, no solo por haberse coronado como el ganador de la Primera Temporada, sino por la gran experiencia que se llevó.
Alfredo Adame regresa a La Granja VIP Segunda Temporada como crítico, después de haberse consolidado como el ganador absoluto en el año 2025. El ‘Golden Boy’, nos contó sobre cómo fue su experiencia dentro del reality, pues estuvo muchísimas veces como Peón y aún así logró llevarse el gran premio.