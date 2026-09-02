ÚLTIMA HORA: Alfredo Adame regresa a La Granja VIP Segunda Temporada. Esto se sabe

Luego de haberse coronado como el primer gran ganador del reality show que se volvió un fenómeno en México, Alfredo Adame ha confirmado que regresará para La Granja VIP Segunda Temporada. Este miércoles 2 de septiembre, durante la presentación del proyecto ante los medios de comunicación, se dio a conocer que el actor y conductor estará como Crítico.

Al "Golden Boy" le tocará hacer análisis y opinar sobre el comportamiento, estrategias y alianzas que cada uno de los Granjeros haga. Se tratará de una visión imperdible y única por 2 razones: él ya vivió la experiencia y dice exactamente lo que piensa.

"A mí me gusta siempre montarme en el caballo ganador", dijo Alfredo Adame durante la presentación de La Granja VIP Segunda Temporada. Prometió que tendrá una narrativa "objetiva, frontal y precisa" como Crítico.

Así le fue a Alfredo Adame en La Granja VIP

Desde que comenzó el reality show en 2025, Alfredo Adame se convirtió rápidamente en uno de los Granjeros más destacados y se posicionó como uno de los favoritos del público durante 10 semanas, hasta llevarlo al triunfo. Entre las primeras cosas que llamaron la atención sobre su participación, fue su elección de outfits: el "Golden Boy" fue el Granjero más ad hoc con la estética granjera, llevando una selección de atuendos que hacían referencia a patos, gallos, caballos y hasta cerditos.

Fue el conductor del "Freddy Show", una dinámica dentro de La Granja VIP que nació como un concurso de talentos; aquí, Alfredo demostró sus tablas en el escenario y enorme carisma. En el día a día, demostró un profundo amor por los animales y una gran disposición por llevar a cabo las labores de cuidado.

También destacó por los fuertes momentos que vivió cada semana en La Asamblea, ante figuras como Lola Cortés.

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

El reality show regresa oficialmente este domingo 6 de septiembre, en punto de las 8:00 P.M. Además de estar disponible en televisión abierta por la señal de Azteca UNO, podrás disfrutarlo en el sitio web oficial de Azteca UNO y la app TV Azteca En Vivo.

