Aliados de Sergio Mayer Mori cuestionan su estrategia para la Asamblea de La Granja VIP: "¿Se quiere ir o está mulo?”

El comportamiento que ha mostrado Sergio Mayer Mori en los últimos días ha desatado especulaciones al interior de La Granja VIP y todo parece indicar que se verá traducido en la falta de confianza en la estrategia que propuso esta mañana a sus aliados.

Kim Shantal desconfía del 'sacrifico' de Sergio

Después de que terminaran sus actividades diarias en La Granja VIP, Kim Shantal, César Doroteo y La Bea aprovecharon un momento libre antes de comer para retomar la conversación en torno a la estrategia grupal para la Asamblea de esta noche y el comportamiento de Sergio Mayer Mori.

El hecho de que el ex Capataz se ha mostrado "harto" en los últimos días los hizo cuestionar la estrategia que propuso en la mañana, ya que les había pedido a sus compañeros de alianza que votaran exclusivamente por él y por Alfredo Adame.

Los granjeros discutieron si quiere ser nominado para entrar en el reto de salvación del jueves para ganarlo, tal y como ocurrió la semana pasada, o en realidad busca la eliminación del reality show.

Además, Kim compartió su preocupación por la idea de que Mayer Mori consiga ser nominado y entre en el desafío de mañana, pues afirmó que se reducirían sus opciones para salvarse y es que anticipó que Sergio preferiría rescatar a 'El Patrón' Alberto del Río o Kike Mayagoitia antes que a ella.

Por otro lado, Teo señaló que, de ganar Sergio, solamente tendría a La Bea, Lis Vega o él mismo como opciones para la doble traición; sin embargo, también compartió que podría sacar a Eleazar del cuadro de nominados para que fuera él quien tomara la decisión, pero apuntó que seguramente él estaría en la mira de Gómez.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Kim Shantal y al perdedor del duelo entre 'El Patrón' Alberto del Río y Kike Mayagoitia; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.