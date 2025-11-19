La Asamblea de La Granja VIP llegará con NUEVAS e impactantes reglas: ¡conócelas!

La Asamblea de La Granja VIP llegará este miércoles 19 de noviembre del 2025 con nuevas reglas que amenazan con poner de cabeza, otra vez a todas las estrategias de las celebridades: ¡esto fue lo que nos adelantó Adal Ramones en la recta final de la Gala de hoy martes!

"¡No me arrepiento de nada!”, Manola Díez hizo tremendas declaraciones de Kim y de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] ¡Manola Díez, la quinta eliminada, reveló todo lo que le faltó decirle a los granjeros! ¿Ya perdonó a Kim? ¡Checa todo lo que nos contó de La Granja VIP!

¿Qué nuevas reglas habrá en la Asamblea de La Granja VIP?

El último enlace de Adal Ramones con las celebridades de La Granja VIP llegó con 2 anuncios muy importantes: habrá una revisión del Duelo entre Kike Mayagoitia y "El Patrón" por una confusión en las reglas de la recta final del juego y, además, La Asamblea del miércoles estará marcada por un importante punto.

Si bien hasta ahora cada celebridad tenía la oportunidad de votar por una persona a la vez, ahora deberán emitir... ¡dos votos!

"Mañana tendrán que votar por un granjero y por un peón, piensen bien sus estrategias y todos a cumplir las reglas al pie de la letra", recomendó Adal antes de desconectarse.

Como ves, todas las celebridades tendrán derecho a un doble voto pero no por los rivales que quieran... ¡deben ser un peón y un granjero, por lo que seguramente las especulaciones y el chisme estarán al máximo a lo largo del día de mañana!

¿Qué ocurrirá y cómo quedó el Duelo entre Kike Mayagoitia y "El Patrón", habrá necesidad de repetirlo? ¡No te pierdas la Gala de La Granja VIP este miércoles 19 de noviembre a las 09:00 pm a través de Azteca UNO!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: