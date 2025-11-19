Sergio Mayer Mori hace propuesta a sus aliados de cara a la Asamblea de La Granja VIP: “Voten por Adame y por mí"

Desde temprana hora, los granjeros comenzaron a definir posibles estrategias grupales de cara a la Asamblea de esta noche y uno de los que parece tener una propuesta clara es Sergio Mayer Mori.

"Lo que quieren es dividirnos": Sergio quiere anticiparse a la jugada de 'El Muro'

Después de la hora del desayuno, Sergio Mayer Mori, Kim Shantal y La Bea comenzaron a intercambiar opiniones sobre el cambio en las reglas anunciado ayer por el conductor Adal Ramones y su posible movida grupal, por lo que el ex Capataz tomó la iniciativa para compartir su propuesta.

"Voten por él y por mí", señaló Sergio en la habitación principal de La Granja VIP para causar la sorpresa de Kim, la cual le preguntó la justificación de su propuesta.

El ex Capataz apuntó que el objetivo de Alfredo Adame y Eleazar Gómez es dividir al grupo más numeroso del reality show, por lo que si los votos apuntan a una sola persona, se evitarían conflictos y malentendidos.

Además, anticipó que los integrantes de 'El Muro' votarían por él y propuso que nadie vote por Eleazar, sino que todos los aliados vayan tras el 'Golden Boy' en cuanto al voto de los peones se refiere. De esta manera, lograrían contener el repentino cambio en las reglas y se mantendrían unidos.

Mayer Mori también pronosticó que habría algún cambio en el desafío de salvación y las ceremonias restantes a raíz de las recientes modificaciones en otros aspectos del reality show.

Cabe señalar que Fabiola Campomanes, la cual llegó más tarde a la improvisada reunión, no estuvo tan de acuerdo con la propuesta, pues alegó que buscaba ser congruente, a lo que Mayer Mori le pidió que se sumara con el fin de jugar con La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Kim Shantal y al perdedor del duelo entre 'El Patrón' Alberto del Río y Kike Mayagoitia; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.