Azalia Ojeda CUESTIONA el permiso de Bicolor para comer en La Granja VIP: “Para mí esto es una burla”

Azalia Ojeda cuestionó directamente a Kevyn Contreras “Bicolor” después de verlo comer mientras otros participantes restringían sus alimentos en La Granja VIP. Durante la conversación, la granjera dejó claro que su reclamo no estaba centrado únicamente en el acuerdo que él tenía con Kunno, sino también en que consumiera sus alimentos frente a sus compañeros.

El intercambio ocurre durante una semana particular para los participantes. Kunno se convirtió en El Capataz de la quinta semana, mientras que el programa inició la denominada Semana de Tentaciones, en la que distintas decisiones pueden tener consecuencias sobre el presupuesto.

Previamente, el nuevo líder de la granja había conversado con Bicolor sobre la comida y le permitió destinar 1,000 pesos del presupuesto para alimentarse, mientras cumpliera con sus labores y mantuviera la energía necesaria para realizarlas. “Prefiero que estés sano a que te me enfermes al miércoles”, le explicó Kunno durante aquella charla. Después fue más específico sobre el beneficio: “Llévate 1,000 pesos en comida, mientras trabajes y tengas energía”.

El reclamo de Azalia a Bicolor por comer frente a todos

En la conversación registrada por las cámaras, Azalia presentó el acuerdo de Bicolor con El Capataz como un pacto que le permitiría comer durante la semana. El comediante hizo una precisión al señalar que jueves y viernes habría fiesta. “Tu pacto con él fue comer toda la semana”, expresó la granjera. Ante esa observación, Bicolor respondió: “No, porque jueves y viernes hay fiesta”.

Azalia continuó y explicó qué era concretamente lo que cuestionaba. Bicolor atravesaba nuevamente una semana como Peón, una condición que implica restricciones en la alimentación, aunque Kunno le había autorizado comer en esta ocasión.

Para Azalia, el problema estaba en que Kevyn utilizara ese permiso delante de compañeros que también estaban restringiendo su alimentación. “Se me hace una burla y te lo digo, de verdad, con respeto, güey, que te sientes a comer aquí que hay otras personas que tienen hambre”, le reclamó.

La participante también marcó una diferencia entre el acuerdo que Bicolor había hecho y la manera en la que utilizaba ese permiso. “Si tú ya hiciste ese pacto, yo en eso no me voy a meter, güey. Pero al menos ve y hazlo en un lugar”, sostuvo. Y reiteró su postura con una frase tajante: “Para mí esto es una burla, cabrón, y te lo digo con respeto, güey”.

El reclamo se suma a otros cuestionamientos que recibió Bicolor por el mismo episodio. Ivonne Montero también le reclamó por comer y por las posibles afectaciones al presupuesto.