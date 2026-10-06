"Él no, es un puerco": El FUERTE consejo a Kunno como nuevo Capataz de La Granja VIP
Ahora que las decisiones importantes estarán a su cargo, Kunno no quiere cometer errores y ya hasta le advirtieron de un Granjero que puede causarle problemas.
Tras consolidarse como el Capataz de la semana 5, Kunno está más que decidido a hacer un buen trabajo en La Granja VIP para tener buenas evaluaciones y que todas las tareas se cumplan de manera satisfactoria. Es por esto que no dudó en pedirle consejos a Azalia y Manelyk, dos de sus mejores aliadas en la competencia y que ya se encargaron de darle algunos tips para que no tengan problemas que puedan perjudicarlos como equipo.
Y la que no se tentó el corazón para decirle lo que NO debe hacer, fue "La Negra", quien recomendó mandar a Julio Camejo a los trabajos del exterior y quitarle la responsabilidad de hacer comida para todos. Esto porque según lo que vio cuando le tocó hacer mancuerna con Bebeshita, no es buena opción porque no tiene buen sazón, es sucio con las preparaciones y supuestamente hasta desperdicia ingredientes.
"A Julio no lo vayas a poner en la cocina. A él no porque es un puerco, guisa mal y además desperdicia mucha comida. Y así como vemos que van a estar los gastos, hay que cuidar mucho no tirar nada", dijo la polémica Granjera con un gesto de desagrado que no pudo disimular.
¿Por qué Azalia y Julio Camejo no se llevan bien? Así es su rivalidad en La Granja VIP
Estos dardos de Azalia contra Julio Camejo para dejarlo mal ante Kunno en La Granja VIP no son nuevos, en realidad serían el resultado de la enemistad que llevan semanas protagonizando. Y es que a pesar de que trataron de llevar las cosas en paz, todo parece indicar que no se soportan y por eso cada uno buscará inclinar las cosas a su favor.
Todos estos enfrentamientos se intensificaron desde la semana 4, cuando Julio fue expuesto hablando mal de Azalia con Kunno y Manelyk, una traición que advirtió, no le perdonaría. Además, los Granjeros ya tenían problemas porque fueron compañeros en Survivor México La Reliquia en Llamas, donde el actor se aprovechó de "La Negra" y le robó una reliquia que se ganó en la competencia.