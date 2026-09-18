“Siento que me detestan": Kunno se sincera sobre su mayor preocupación en La Granja VIP

En tan solo dos semanas, Kunno ha tenido momentos muy polémicos en La Granja VIP y hasta se hizo de una fuerte rivalidad con Niurka. Y si bien el Granjero ha afirmado que está completamente convencido de sus acciones, ya empezó a tener algunas sospechas de que en la "vida real", su forma de jugar no está siendo bien recibida.

Así lo confesó durante una charla a solas mientras preparaba el desayuno, que es una de las labores que le tocan hacer tras ser elegido por el público como Peón. En este momento, el influencer y tiktoker dijo que seguirá mostrándose real, incluso si eso significa perder apoyo y tratará de remediar la situación cuando le sea posible.

"El tiempo que tenga que estar, así la gente diga 'sáquenlo', yo intentaré aprovechar al máximo quien soy. No me queda de otra más que pedir perdón por ser yo mismo", dijo mientras reiteraba que sí le intriga descubrir qué están pensando de él en el exterior.

¿Por qué Kunno le pidió perdón a su mamá en La Granja VIP?

Durante su estancia, el Granjero ha tenido presente a una persona muy especial y a la que define como la más importante de su vida: su mamá, quien aseguró, es la única que lo motiva a todo. Además, Kunno confesó en La Granja VIP que si hay veces que pasa mucho tiempo callado, es porque tiene la sensación de que hablar podría jugarle en contra, ya que sospecha que el público podría "detestarlo".

"Te amo mami, espero que tú sí estés orgullosa, al final lo estoy haciendo por ti. Es que por eso luego casi no hablo con las cámaras, porque siento que ya me detestan, entonces ya para qué", concluyó el famoso influencer, que también tuvo un momento vulnerable luego de ser el más votado para Peón y Juego de Nominación, lo que precisamente le detonó esta preocupación de que sus estrategias estén causándole problemas.