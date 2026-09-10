“Lo que tú ves en la televisión es para mantener a mis tres hijos”, el día que Niurka le dio una lección de vida a Julio Camejo
El Capataz de la primera semana de La Granja VIP Segunda Temporada contó la lección que Niurka Marcos le dio años atrás
Julio Camejo platicó con los peones Fernando Lozada y Pascal Nadaud en el granero y allí reveló una anécdota muy emotiva. El actor recordó una anécdota con Niurka Marcos y la vez que le dejó en claro que todo lo que veía en la televisión sobre ella era un personaje y que su objetivo era obtener dinero para poder mantener a su familia.