Julio Camejo revela por qué jamás nominaría a Niurka en La Granja VIP pese a la estrategia

En medio de los grupos que comienzan a tomar fuerza en La Granja VIP, Julio aseguró que él prefiere jugar por su cuenta y no formar parte de ningún equipo. Durante una conversación con Natalia, explicó que incluso ya le pidieron considerar a Niurka para llevarla a la tabla, pero su respuesta fue contundente: no piensa nominarla.

Julio recordó la amistad que mantiene con la cubana fuera del reality y destacó que ella estuvo presente en el nacimiento de su hija, un momento que también marcó su relación. Por eso, aunque Niurka pudiera nominarlo, él aseguró que nunca la pondrá en la tabla.