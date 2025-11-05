¿Cómo manejar préstamos de dinero? Las celebridades de La Granja VIP intercambian sugerencias para evitar situaciones incómodas

¿Alguna vez pasaste un momento incómodo por prestar dinero a alguien que afirmaba necesitarlo? Pues a las celebridades de La Granja VIP sí les ocurrió y aprovecharon la hora del desayuno para intercambiar sugerencias y sorprendentes anécdotas.

Todo comenzó cuando Kim Shantal le comentó a Jawy Méndez, Manola Díez y 'El Patrón' Alberto del Río que sus amigos saben que no pueden pedirle dinero prestado a la influencer, comportamiento que fue celebrado por sus compañeros.

Cuando Manola les preguntó qué se puede hacer ante ese escenario en particular, Jawy fue el primero en compartir su consejo y señaló que es buena opción anticiparse y decirle a esa persona que "estaba a punto" de pedirle primero.

Por otro lado, Kim afirmó que anteriormente prefería ofrecer empleo en lugar de una suma de dinero; sin embargo, luego dijo que, eventualmente, esas personas "quedaban mal en el trabajo".

Cuando tocó el turno de 'El Patrón', Alberto del Río dijo que ya "no presta a nadie", pero que si llega a ocurrir, está consciente de que realmente lo está "regalando". Añadió que ese escenario ocurre solamente con gente que "quiere mucho" y que sabe que "realmente lo necesita", por lo que no espera el dinero de regreso.

Jawy sumó que presta dinero solamente una vez como parámetro para saber "cómo son" y que todas las personas a las que les ha prestado, se lo han regresado, pero que no lo hace por segunda ocasión porque "ya te agarran de siempre".

Manola contó una anécdota en torno a un préstamo de cinco mil pesos que le hizo a una conocida y que tardó años en volver a retomar el tema solamente para volver a pedirle prestado, mientras que 'El Patrón' recordó una anécdota sobre el pago de la universidad del hijo de uno de sus primos en Estados Unidos.

