¡Lágrimas y emoción! Así fue el reencuentro de Jawy Méndez con su novia Daniela en La Granja VIP

Jawy Méndez recibió una increíble sorpresa en La Granja VIP que lo hizo llorar de alegría: ¡un inesperado enlace con su novia, Daniela Loaiza , con motivo de su cumpleaños este 04 de noviembre! Revive uno de los momentos más emotivos de la Gala de este martes.

¿Cómo fue el reencuentro de Jawy Méndez con su novia Daniela Loaiza?

En su enlace con las celebridades de La Granja VIP, Adal Ramones recordó que este 04 de noviembre se celebra una fecha muy especial, referencia que fue captada de inmediato por Jawy Méndez ... ¡literalmente "voló" cuando el conductor le dijo que saliera al fogatero! "Creo que ahí encontrarás algo que es muy, pero muy importante para ti", le dijo.

Para Jawy, estar confinado en este reality de trabajo duro y retos extremos ha sido una experiencia muy dura, sobre todo porque está lejos de Dani como él mismo se lo reveló en la videollamada que la producción organizó para ambos al calor del fogatero:

"Mi amor, me está costando mucho trabajo estar aquí sin ti, nunca había estado en un reality tan enamorado... amor, me encanta verte, me llenas de pilas, te quiero abrazar, eres lo más importante de mi vida, gracias por ser esa gran mujer mi amor", dijo Jawy entre lágrimas.

Dani, por otro lado, le recordó a su novio que su familia y sus amigos no se pierden las galas ni el 24/7, por lo que el apoyo está garantizado de ese lado: "Mi amor, lo estás haciendo súper bien, tú sigue siendo ese hombre auténtico, ese hombre caballeroso, lindo con todas las personas, te amo, eres un orgullo para todos, para tu familia, para mí... te extrañamos mucho, todos estamos súper bien, tu familia te manda saludos y tus amigos también", fue parte del mensaje.

El reencuentro entre Jawy Méndez y Daniela Loaiza fue breve, pero repleto de emociones: ya de nuevo en la casona con sus compañeros, el conductor de Venga la Alegría compartió algunos pormenores del encuentro.

"La vi en la pantalla, pero me llenó de pilas, me dijo que todo está bien, que ha visto todo y que les manda un beso... y no, está hermosísima, se ve hermosa, me siento tranquilo porque la vi feliz y la vi súper bien", dijo Jawy visiblemente feliz por esta sorpresa que cerró su martes con broche de oro.

