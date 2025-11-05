Así fue la historia de amor del Patrón y su primera esposa: inició en una boda y solo la muerte los pudo separar

La historia personal de El Patrón conmovió a sus compañeros en La Granja VIP, especialmente cuando habló sobre Ángela, su primera esposa y madre de sus tres hijos. Todo surgió después de que los granjeros desinstalaran la ofrenda del Día de Muertos, donde se les permitió conservar las fotografías de sus seres queridos. Al ver la foto de la mujer que cambió su vida, lo que siguió fue una charla llena de nostalgia, anécdotas y un amor que, según contó, fue tan fuerte como inesperado.

¿Cómo se conocieron El Patrón y Ángela?

El Patrón recordó que conoció a Ángela durante una boda en Cuernavaca. Él no estaba invitado formalmente, pero terminó por asistir con unos amigos. Vestía jeans y un blazer, algo que, según dijo entre risas, fue suficiente para llamar la atención de la joven húngara. Desde ese encuentro, la conexión entre ambos fue inmediata.

Ángela, originaria de Budapest, se había quedado en México unas semanas para visitar a su prima. Durante ese tiempo, ambos aprovecharon para conocerse mejor y recorrer lugares emblemáticos como Xochimilco y las Pirámides. Cuando El Patrón tuvo que detener sus entrenamientos por una lesión en la mano, le propuso quedarse unos meses más para viajar juntos por el país, a lo que ella aceptó sin dudarlo.

¿Cuánto tiempo duró su historia de amor?

Aquellos dos meses bastaron para que su relación se consolidara. Antes de que Ángela regresara a Hungría, El Patrón tomó una decisión definitiva, viajaría por ella y regresaron a México para casarse. Él tenía 27 años y ella 22 cuando unieron sus vidas. “¿Para qué perder el tiempo?”, recordó con una sonrisa al hablar de la rapidez con la que se dio todo.

De su matrimonio nacieron tres hijos y compartieron una vida llena de proyectos, viajes y complicidad. Ángela era economista, hablaba cinco idiomas y tocaba el piano, cualidades que El Patrón recordó con orgullo. La describió como una mujer inteligente, elegante y con una gran pasión por aprender . Con evidente emoción, reconoció que su amor fue tan profundo que solo la muerte logró separarlos. La conversación con La Bea, Fabiola y Manola cerró con un silencio respetuoso, reflejo del cariño que aún siente por quien fue su compañera de vida.

