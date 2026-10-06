Cómo votar para elegir quién dormirá con el Capataz Kunno esta semana en La Granja VIP

¡Al fin! Tras varios días de ser Peón, Kunno se convierte en el Capataz de la quinta semana de La Granja VIP Segunda Temporada. A diferencia de las jornadas anteriores, esta ocasión, el ganador de la Capatacia no podrá elegir a un Granjero para compartir suite, pues esta decisión será tomada por el público. Así que sigue leyendo y entérate de cómo votar para elegir quién tendrá el beneficio de dormir en la suite con el reconocido influencer.

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La Granja VIP Segunda Temporada: Hoy, 5 de octubre inicia la semana de TENTACIONES, además de declararse al nuevo CAPATAZ; esto fue lo que paso

¿Cómo votar para elegir quién dormirá con el Capataz Kunno esta semana?

Las votaciones para elegir quién dormirá con el Capataz Kunno esta semana abrieron el lunes, 5 de octubre, y cerrarán este mismo martes, 6. Votar por el Granjero de tu preferencia es bastante sencillo. Solo tienes que ingresar a la app móvil de TV Azteca En Vivo, que se encuentra disponible en App Store y Play Store, y dar click sobre el banner de votaciones de La Granja VIP, que te llevará directamente a la página en donde tendrás que seleccionar a tu favorito. Si lo prefieres, también puedes ingresar al apartado de “VOTA” en el sitio web oficial de La Granja VIP. Recuerda que tienes hasta 10 votos, los cuales pueden ser dados a un solo Granjero o repartidos entre tus Granjeros favoritos.

¿Cómo y dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada? Así puedes seguir el reality EN VIVO

La Granja VIP Segunda Temporada puede seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca UNO. Sintoniza nuestra señal en TV abierta en punto de las 8:30 p.m. (hora del centro de México) de lunes a viernes y a las 8:00 p.m. los Domingos de Eliminación. El reality también puede verse ONLINE y de manera GRATUITA por nuestro sitio web oficial o a través de la app móvil TV Azteca En Vivo. Si prefieres el streaming, también puedes seguir las galas y el 24/7 en la plataforma de Disney+.

¿Quiénes han sido ELIMINADOS de La Granja VIP Segunda Temporada?

Con cuatro semanas de competencia concluidas, así luce la lista de ELIMINADOS de La Granja VIP Segunda Temporada, al día de hoy:

