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Cómo VOTAR Paso a Paso en La Granja VIP Segunda Temporada este 6 de septiembre de 2026

Recuerda que en La Granja VIP Segunda Temporada tú tienes el poder. Te decimos cómo podrás votar paso a paso este domingo 6 de septiembre de 2026.

Dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada

Por fin ha llegado el día. Así es, hoy por fin nos toca disfrutar del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada y es importante recordar que aquí tu decisión es muy importante. Tú vas a poder decidir y participar dentro de varias dinámicas del reality y ahora te contamos paso a paso qué es lo que tienes que hacer para VOTAR.

También te puede interesar: La Granja VIP segunda temporada: EN VIVO y GRATIS la transmisión del estreno HOY domingo 6 de septiembre de 2026 ONLINE

¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada?

No abandones a tu Granjera o Granjero favorito. Si quieres votar, estos son los pasos que deberás seguir:

  1. Entra a lagranjavip.tv/vota o da clic aquí.
  2. Elige y VOTA
  3. Envíalos; recuerda que tú decides

Pero eso no es todo, también hay otra forma en la que puedes votar:

  1. Descarga la app TV Azteca En Vivo
  2. Da clic sobre el banner (anuncio) de las votaciones de La Granja VIP
  3. Da tu voto a tu favorito
  4. Envíalo.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?

A partir de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, por Azteca UNO, podrás disfrutar de La Granja VIP Segunda Temporada. El programa estará conducido por Adal Ramones y Kristal Silva. Cabe destacar que Malleza es la host Digital del programa. Por si fuera poco, podrás disfrutar de la experiencia 24/7 por Disney+.

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