Cómo VOTAR Paso a Paso en La Granja VIP Segunda Temporada este 6 de septiembre de 2026

Por fin ha llegado el día. Así es, hoy por fin nos toca disfrutar del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada y es importante recordar que aquí tu decisión es muy importante. Tú vas a poder decidir y participar dentro de varias dinámicas del reality y ahora te contamos paso a paso qué es lo que tienes que hacer para VOTAR.

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¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada?

No abandones a tu Granjera o Granjero favorito. Si quieres votar, estos son los pasos que deberás seguir:



Entra a lagranjavip.tv/vota o da clic aquí. Elige y VOTA Envíalos; recuerda que tú decides

Pero eso no es todo, también hay otra forma en la que puedes votar:



Descarga la app TV Azteca En Vivo Da clic sobre el banner (anuncio) de las votaciones de La Granja VIP Da tu voto a tu favorito Envíalo.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?

A partir de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, por Azteca UNO, podrás disfrutar de La Granja VIP Segunda Temporada. El programa estará conducido por Adal Ramones y Kristal Silva. Cabe destacar que Malleza es la host Digital del programa. Por si fuera poco, podrás disfrutar de la experiencia 24/7 por Disney+.

