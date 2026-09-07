Cómo VOTAR Paso a Paso en La Granja VIP Segunda Temporada este 6 de septiembre de 2026
Recuerda que en La Granja VIP Segunda Temporada tú tienes el poder. Te decimos cómo podrás votar paso a paso este domingo 6 de septiembre de 2026.
Por fin ha llegado el día. Así es, hoy por fin nos toca disfrutar del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada y es importante recordar que aquí tu decisión es muy importante. Tú vas a poder decidir y participar dentro de varias dinámicas del reality y ahora te contamos paso a paso qué es lo que tienes que hacer para VOTAR.
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¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada?
No abandones a tu Granjera o Granjero favorito. Si quieres votar, estos son los pasos que deberás seguir:
- Entra a lagranjavip.tv/vota o da clic aquí.
- Elige y VOTA
- Envíalos; recuerda que tú decides
Pero eso no es todo, también hay otra forma en la que puedes votar:
- Descarga la app TV Azteca En Vivo
- Da clic sobre el banner (anuncio) de las votaciones de La Granja VIP
- Da tu voto a tu favorito
- Envíalo.
¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?
A partir de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, por Azteca UNO, podrás disfrutar de La Granja VIP Segunda Temporada. El programa estará conducido por Adal Ramones y Kristal Silva. Cabe destacar que Malleza es la host Digital del programa. Por si fuera poco, podrás disfrutar de la experiencia 24/7 por Disney+.