La confesión de Kevyn Bicolor que pone en DUDA su continuidad en La Granja VIP más allá de la Gala de Eliminación

Kevyn Contreras “Bicolor” es uno de los participantes más queridos por el público de La Granja VIP Segunda Temporada. El comediante se ha ganado el corazón de los fanáticos por su personalidad, sus chistes y actitudes graciosas dentro del reality. Sin embargo, una confesión reciente del Granjero ha puesto en duda su continuidad más allá de la Gala de Eliminación.

Bicolor es uno de los seis Granjeros que integran la lista definitiva de nominados y que corren peligro de salir de La Granja VIP en esta quinta semana. De acuerdo a las palabras que dejó Kevyn durante la mañana de este domingo 11 de octubre, no la estaría pasando bien ya que se siente aburrido dentro del reality.

Kevyn Contreras revela estar aburrido dentro de La Granja VIP

“Discúlpeme mi público, pero ya no puedo. Ni siquiera me dan ganas de seguir, ni siquiera me divierto. Aquí la cosa ya es fuera de lo que a mí me gusta”, comenzó diciendo Bicolor delante de las cámaras de La Granja VIP. Luego, le hizo un pedido concreto a sus fanáticos.

“Si usted me quiere ver, me quiere gozar, tengo mis shows para que vaya, se divierta, me abrace, platiquemos un rato, nos tomemos una foto. Están mis podcast, todos los días estoy subiendo contenido”, expresó y luego agregó: “Si le gusta ver esa parte de mí, como persona, como padre, no tendré problemas en mostrarme en mis redes tampoco”.

Posteriormente, Kevyn explicó por qué ya no se siente a gusto en la granja. Uno de los principales motivos es el arduo trabajo que deben realizar: “Aquí es otro pedo. Es trabajo, es maña, es equipos. Osea, es atacar, me duelen las manos ahorita, no puedo, no nací para esto”, sentenció.

¿Kevyn Contreras tiene peligro de salir de La Granja VIP?

Bicolor sí corre peligro de abandonar La Granja VIP este domingo 11 de octubre, ya que forma parte de la lista definitiva de nominados. El comediante comparte la tabla con Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Mónica Escobedo, Rafael Mercadante y Pascal Nadaud. Su permanencia dependerá del apoyo que reciba del público.

Los votos son para salvar al participante que los aficionados quieren mantener dentro de la competencia. Por esta razón, el Granjero que consiga menos apoyos será eliminado. Las declaraciones de Kevyn reflejan su malestar con la convivencia y el trabajo, pero no confirman por sí solas que haya decidido abandonar el reality.

Sus seguidores todavía pueden apoyarlo desde el sitio oficial de votaciones o la aplicación TV Azteca En Vivo. El cierre llegará cuando Adal Ramones lo anuncie durante la Gala de Eliminación, que comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO.