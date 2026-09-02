Cuánto cuesta la suscripción a Disney + para no perderse nada de La Granja VIP Segunda Temporada

Aunque la segunda temporada de La Granja VIP puede seguirse sin costo alguno a través de la señal de Azteca UNO, la aplicación móvil y la página web, para tener acceso total al reality show se requiere una suscripción a Disney +.

En 2026 la plataforma de streaming cuenta con diversas opciones de suscripción con precios que inician en los 129 pesos al mes.

Planes de Disney + para tener acceso a La Granja VIP 24/7, y mucho más

La plataforma Disney +, que brinda contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu, brindará un acceso exclusivo a La granja VIP segunda temporada.

Los planes de suscripción disponibles en 2026 son:



Estándar con anuncios. Desde 129 pesos al mes. Brinda acceso a estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney con pausas comerciales. Permite ver contenido en hasta dos dispositivos en simultáneo.

Brinda acceso a estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney con pausas comerciales. Permite ver contenido en hasta dos dispositivos en simultáneo. Plan estándar. Desde 199 pesos al mes. Brinda acceso a películas y series sin interrupciones publicitarias, permite ver en dos dispositivos en simultáneo y descargar el contenido para disfrutarlo sin necesidad de una conexión a internet.

Brinda acceso a películas y series sin interrupciones publicitarias, permite ver en dos dispositivos en simultáneo y descargar el contenido para disfrutarlo sin necesidad de una conexión a internet. Premium. Desde 279 pesos al mes. Además de lo anterior brinda acceso a todos los canales de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes. Permite ver hasta en cuatro dispositivos en simultáneo y acceder a contenido con calidad de video 4K y sonido Dolby Atmos.

Disney + transmitirá sin censura La Granja VIP segunda temporada

La plataforma de streaming Disney + brindará una experiencia inmersiva sin censura ni cortes comerciales. Los suscriptores tendrán acceso a múltiples cámaras que filmarán todo lo que suceda en La Granja las 24 horas del día.

Manda un mensaje a tu granjero favorito previo a la Gran Final de La Granja VIP: ¡Sigue estos pasos!|Crédito: Banco de Imágenes Canva

Con vistas a la cocina, los establos y las zonas de descanso, desde Disney + se podrán seguir a detalle las alianzas, polémicas, retos y estrategias de cada participante.

El reality inicia este domingo 6 de septiembre a las 8:00 p.m.

