OFICIAL: Así son las nuevas instalaciones de La Granja VIP Segunda Temporada ¡IMPRESIONANTES!

Este miércoles 03 de septiembre se llevó a cabo la conferencia de prensa de La Granja VIP Segunda Temporada en donde se dieron a conocer detalles de este maravilloso reality, el cual es el más esperado por todo el público. En este evento se revelaron grandes sorpresas; algunas de ellas fueron las primeras impresiones de cómo luce La Granja, el espacio en donde los Granjeros vivirán grandes momentos, aventuras, experiencias y momentos que cautivarán al público.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cómo serán las instalaciones de La Granja?

Fue la Host Digital de La Granja VIP Segunda Temporada; Mallezaa, quien mostró las primeras imágenes de las instalaciones de La Granja VIP. En esta ocasión los colores que destacan son los colores rojo, amarillo y azul; aunque por su puesto no puede faltar el animal print de vaca, el cual está presente en paredes y las sillas en donde comerán los granjeros, mismas que cuentan con un detalle muy original de ubres en la parte inferior de la silla. Por otro lado, los Granjeros contarán con fabulosas sillas azules que se encuentran al aire libre en donde podrán pasar grandes momentos. Respecto a las camas, estas cuentan con cobijas cuadriculadas en color rojo con negro y las habitaciones tienen un diseño espectacular en las paredes donde hay ovejas con mucho estilo.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes serán los conductores del reality?

Durante la conferencia de prensa también estuvo presente Adal Ramones, el Conductor de La Granja VIP Segunda Temporada, quien se mostró más que emocionado por ser parte del proyecto. Además de esto, Adal dió a conocer que el contenido que se transmita será muy bien cuidado, como ocurrió en La Primera Temporada. Por otro lado, en dicho evento también estuvo presente Kristal Silva, la Conductora del reality, quien mencionó que La Granja llega con el mismo formato que el año pasado.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Qué sorpresas hubo en la conferencia de prensa?

Esta conferencia de prensa contó con grandes sorpresas como la presencia de los Críticos de La Granja VIP Segunda Temporada como Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero. Además de esto una gran sorpresa que se reveló fue que Alfredo Adame se suma a los Críticos del reality, luego de haber ganado el primer lugar el año pasado. Por su parte, también estuvo presente Mallezaa, la Host Digital, quien además de presentar las primeras imágenes de las instalaciones de La Granja dió a conocer que este jueves 03 de septiembre 14 influencers vivirán la experiencia 24/7 entrando a los espacios en los que estarán los Granjeros del reality y haciendo labores propias de un Granjero. Además de todo esto, también se reveló a la modelo, influencer y figura de la televisión Manelyk González como la decimocuarta Granjera que se suma al reality.