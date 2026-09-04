Cuántos participantes faltan y cuándo serán revelados en La Granja VIP Segunda Temporada

La granja abrió sus puertas antes del comienzo oficial de La Granja VIP Segunda Temporada. Fue para recibir a influencers y creadores de contenido, quienes fueron invitados a la Experiencia 24/7 donde conocieron las instalaciones y experimentaron qué se siente ser granjero (o peón) por un día. Cada vez estamos más cerca del estreno oficial del reality.

La segunda edición de La Granja VIP se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre, pero todavía faltan participantes por ser revelados. Para esta segunda temporada, se definió que serán 20 los protagonistas que estarán dentro de la granja, un incremento del 25% respecto a la primera edición del reality. En este contexto, muchos se preguntan cuántas celebridades faltan ser reveladas.

¿Cuántos participantes faltan y cuándo serán revelados?

Hasta la fecha, fueron 14 los participantes que fueron anunciados mediante redes sociales. Esto quiere decir que aún faltan 6 granjeros por conocer, pero habrá que esperar hasta el fin de semana. Resulta que las identidades de cada uno de los participantes restantes serán reveladas durante la gala de estreno.

Cabe recordar que la transmisión comenzará a las 20:00 horas del centro de México, por lo que aún faltan aproximadamente dos días para conocer el equipo completo que ingresará a La Granja VIP Segunda Temporada.

Los 14 participantes confirmados de La Granja VIP Segunda Temporada

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “El Bicolor”

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

Manelyk fue la última integrante anunciada, durante la presentación realizada el 2 de septiembre. Con su incorporación, el elenco llegó a 14 de los 20 lugares disponibles.

Dónde ver EN VIVO la gala de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

La gala de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se podrá ver este domingo 6 de septiembre a partir de las 20:00 horas del centro de México. La transmisión estará disponible mediante la señal de Azteca UNO, así como en el sitio web y la aplicación oficial del canal.

El estreno también podrá seguirse a través de Disney+, plataforma que ofrecerá acceso a las cámaras del reality durante las 24 horas. De esta manera, los espectadores podrán continuar observando la convivencia de los 20 participantes después de que termine la primera gala.