La venganza de los peones desató el caos antes del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

La Experiencia 24/7 previo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada llegó a su fin. Influencers y creadores de contenido tuvieron la posibilidad de conocer las instalaciones de la granja y ser granjeros por un día entero. Todo comenzó con risas y juegos divertidos, pero la tensión empezó a crecer cuando los participantes debieron escoger a los peones.

Cabe recordar que el peón es el rol que cualquier participante de La Granja VIP Segunda Temporada quiere evitar. Ocupar esta posición te priva de comodidades básicas como por ejemplo, tener que dormir en el granero o bañarse al aire libre y con agua fría. Todo se descontroló durante la llegada de la noche con el inicio de la Asamblea.

La elección de los peones provocó la primera gran tensión

Durante la Asamblea, los creadores de contenido tuvieron que votar para elegir quiénes de sus compañeros deberían asumir el rol de peones. Durante la discusión en la sala, se produjo un cruce entre Luis Ángel Robelo y Ross Berry por faltas de respeto dentro del grupo.

Luis Ángel señaló a Ross de ser muy callada y esto generó que el resto de influencers tomaran confianza. Sin embargo, la jugada no salió como esperaba y también terminó nominado.

Así comenzó la venganza de los peones en La Granja VIP

Ya elegidos los peones, comenzó la venganza. Luis Ángel, Abelardo, Rubén y la propia Ross Berry fueron escogidos por sus compañeros como peones, pero estos no dejarían la casa principal sin más. Antes de marcharse hacia el granero, ingresaron al dormitorio principal donde provocaron un verdadero caos.

Desatendieron las camas, movieron y escondieron colchones, además de revolver las pertenencias de sus compañeros.

Los influencers respondieron y dejaron a los peones sin sus cosas

La acción de los peones provocó la respuesta de los creadores de contenido que actuaron como granjeros. Luego de la fiesta, aprovecharon que algunos peones ya se encontraban durmiendo para retirar del granero sus cobijas, zapatos y maletas.

A raíz de esta situación, los peones planearon una venganza. Intentaron infiltrarse sigilosamente a la casa principal, pero no tuvieron éxito al ser descubiertos mientras intentaban lograr su cometido.

Por qué los influencers tenían miedo de desayunar

Los peones tienen la tarea de preparar el desayuno, por lo que algunos creadores de contenido dijeron que preferían comer cereal y tomar café por miedo a lo que pudieran hacer con la comida. Finalmente, los influencers abandonaron La Granja VIP Segunda Temporada entre risas.