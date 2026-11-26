El Gallo tenía preparada una sorpresa para Niurka Marcos en el día de su cumpleaños. La actriz y vedette cubana recibió la visita de su pareja, Bruno Espino, y de dos de sus tres hijos, Romina Marcos y Kiko Marcos, con quienes pudo compartir algunos minutos dentro de La Granja VIP. Además de dedicarle palabras de cariño, sus seres queridos llegaron con varios obsequios para agasajarla.

Visiblemente emocionada por el reencuentro, la granjera celebró sus 59 años entre abrazos y conversaciones con su familia. La visita se produjo durante la jornada del miércoles 25 de noviembre, en plena semana de los Siete Pecados Capitales.

¿Qué regalos recibió Niurka Marcos de su familia en La Granja VIP?

Uno de los primeros obsequios que recibió la cubana fue de parte de su pareja. Bruno le llevó una manta personalizada con una fotografía de ambos, además de dos pequeños muñecos que los representaban a él y a la vedette.

Por su parte, Romina y Kiko optaron por sorprender a su mamá con algo que conocían muy bien: sus gustos por los dulces. Entre los regalos que llevaron sus hijos había chocolates y alfajores de dulce de leche, de los que a la actriz le gustan.

Sin embargo, los obsequios llegaron acompañados de una particular petición. Al entregarle los dulces, Romina le indicó a su madre con qué granjeros podía compartirlos y mencionó exclusivamente a Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras.

“Solo se lo compartes a Julio y a Kevyn, a nadie más”, le dijo su hija durante el encuentro. Precisamente, ambos granjeros habían sido los encargados de dedicarle una canción a Niurka durante las primeras horas de su cumpleaños en el reality.

Niurka Marcos había expresado su deseo de reencontrarse con su familia

El encuentro se produjo casi dos semanas después de que la vedette expresara sus ganas de estar cerca de sus seres queridos. Durante el Jueves de Salvación del pasado 12 de noviembre, la cubana rompió en llanto al recordar a su pareja y manifestó su deseo de celebrar su cumpleaños junto a su familia. “Quiero estar cerca, quiero que me abracen y sentir la energía de ellos”, expresó en aquella oportunidad.