¡'El Patrón’ sube las apuestas! Hará evento GRATUITO de lucha libre si se queda en La Granja VIP

Estamos a solamente un día de conocer al cuarto eliminado de La Granja VIP, pero 'El Patrón' Alberto del Río está sacando sus cartas fuertes para convencer al público de permanecer en el reality show y en esta ocasión, se comprometió con quienes seguían la transmisión 24/7 de la competencia a regalar una función de lucha libre.

¿Cuáles son los primeros detalles del evento?

Si bien La Bea fue la granjera que propuso la idea, 'El Patrón' quedó tan fascinado con la propuesta de la comediante que ofreció en ese mismo momento algunos detalles de la posible función de lucha libre.

Primero que nada, Alberto del Río dejó en claro que para que se lleve a cabo, él y Jawy Méndez deben salvarse de la eliminación de mañana en La Granja VIP y se comprometió a que será una función completamente gratuita.

En cuanto a la fecha en que se realizaría, afirmó que buscará que sería a finales de enero o inicios de febrero del siguiente año y se prometió que anunciaría el deportivo o gimnasio en el que se llevaría cabo una vez que lo tenga bien definido.

"Como también va Jawy Méndez en esta onda, lo voy a tener de second a lado", sentenció el popular luchador mexicano.

Por si no fuera suficiente, La Bea también aseveró que invitará "a sus amigos" de Evidencia Colombiana "a que toquen unas cumbias antes o después de la lucha".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al cuarto eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Lolita Cortés, 'El Patrón' Alberto del Río, Alfredo Adame y Jawy Méndez, no olvides votar por tu favorito.

