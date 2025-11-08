Jawy promete ir tras Eleazar si se queda en La Granja VIP: “Voy a ser su p*to policía”

La nominación de última hora de Jawy Méndez a manos de Eleazar Gómez generó un clima de bastante tensión después de la ceremonia de traición de La Granja VIP y todo parece indicar que el salvado de esta semana se ganó un enemigo implacable si es que logra sobrevivir a la gala de este domingo.

"No la va a pasar bien": Jawy sentencia el destino de Eleazar

El último nominado de esta semana se valió de las cámaras de la habitación del Capataz para pedir votos a quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show, debido a que afirmó estar en desventaja en comparación con algunos de los posibles eliminados, pero también aprovechó para lanzar una promesa si es que no llegara a salir este domingo de La Granja VIP.

Jawy dijo que, de quedarse en la competencia, Eleazar "no la va a pasar bien" y que "va a ser su p*to policía".

Además, prometió que "cualquier falla se la va a hacer saber" aunque "obviamente de buena manera", pero que "va a ser una piedrita en el zapato". "Poco a poquito vamos a ir descubriendo qué tipo de mentiroso es", añadió.

El nominado también dijo que "apenas va a empezar su juego" y les recordó a sus seguidores y amigos que el deseo de Lolita Cortés es salir del reality show, por lo que "sería muy bueno que sus votos se los enviaran a él". Cabe señalar que en su mensaje también pidió votar por 'El Patrón' Alberto del Río.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al cuarto eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Lolita Cortés, 'El Patrón' Alberto del Río, Alfredo Adame y Jawy Méndez, no olvides votar por tu favorito.

