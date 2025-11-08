“El Patrón” le pide ayuda a Omahi para quedarse en La Granja VIP: “Ponte las pilas”

Alberto del Río "El Patrón" apeló a los millones de seguidores que tiene Omahi en redes sociales y se animó a pedirle ayuda al influencer, con quien logró forjar una cercana amistad en La Granja VIP... ¡el luchador profesional está nominado y, a menos de que lo salven, dependerá de los votos del fandom!

¿Qué mensaje le dedicó "El Patrón" a Omahi antes de la Gala de Traición en La Granja VIP?

Alberto del Río, quien perdió el Reto de Salvación del jueves , aprovechó una de las cámaras de la cocina de La Granja VIP para dedicarle unas palabras a Omahi, a quien reconoció que extraña mucho ya que ambos conectaron casi de inmediato.

"Omahi, si estás viendo esto, ponte las pilas: las pilas que no te pusiste para ti, póntelas para tu compadre Albertito, para que todos tus amigos del YouTube y de TikTok se muevan para ayudar a tu compadre", pidió Del Río.

"El Patrón" sabe que es muy difícil que Eleazar Gómez lo salve esta noche para traicionar a alguien más; sin embargo, también es consciente de que las sorpresas están presentes a cada momento y, por eso, optó por la tranquilidad: "Bueno, no nos adelantemos a ver qué pasa", concluyó.

¿Crees que Omahi sí se movilice para obtener votos masivos a favor de "El Patrón" que le permitan quedarse una semana más en La Granja VIP? ¡Todo puede ocurrir en el reality más intenso de TV Azteca!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: